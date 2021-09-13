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İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı, yoğunluk yüzde 55’i gördü

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.

Genel 13.09.2021, 07:41
İstanbul’da trafik mesaisi erken başladı, yoğunluk yüzde 55’i gördü

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.



İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul gününde hem vatandaşlar hem de öğrenciler yollara döküldü. İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Anadolu’dan Avrupa’ya geçişlerde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 55’lere ulaştı.



Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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