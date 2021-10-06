İstanbul’da trafik çilesi büyüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında inşaatının tamamlanması gereken Ataköy İkitelli metro hattı sebebiyle 7 yıldır Bahçelievler’in bir çok noktasında vatandaşlara trafik çilesi yaşatıyor. Yenibosna Çobançeşme Kavşağında mesai başlama ve bitiş saatlerinde trafik durma noktasına gelmesi havadan görüntülendi. Kilometrelerce oluşan trafikte kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Ataköy ile İkitelli arasında 2018 yılında bitirilmesi gereken metro inşaatı tamamlanmadığı için bölgede yaşanan trafik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah iş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar Yenibosna Çobançeşme kavşağında metro şantiyesi nedeniyle kapatılan yol nedeniyle uzun süre trafikte kalıyor. E-5 karayolundan Çobançeşme Kavşağına bağlanmak isteyen araçlar metro şantiyesi nedeniyle yoğun trafik oluşturdu. Basın Eksperes’ten Çoban çeşme kavşağına bağlanmak isteyen araçlar trafiği daha yoğunlaştırıyor. Çobanşeşme kavşağı çevresinde 2-3 kilometre boyunca uzanan araç kuyrukları havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde uzun süre trafikte kalan araç sürücüleri duruma tepki gösterdi.

“Her şey güzel olacak dediler ancak göremedik”

İşe gitmek için uzun süre trafikte beklediğini ifade eden Burak Tavşancı, “30 dakikadır Çobançeşme kavşağında bekliyoruz. Eskiden 5 dakikada gittiğimiz mesafeyi şimdi 30 dakikada geçemiyoruz. Her sabah bu çileyi çekiyoruz, bu trafik sorununa bir çözüm bulmaları gerekiyor. Her şey güzel olacak dediler ancak göremedik böyle bir şey. Tek yaptıkları metro pankartını asmak oldu” ifadelerini kullandı.

“Trafik nedeniyle çok şikayetçiyim”

Okula gitmek için trafik nedeniyle yolda inmek zorunda kalan lise birinci sınıf öğrencisi Enes Altunışık, “Geldiğim yer uzak olduğu için erken çıkıyorum, trafik nedeniyle servis aracımız bizi yolda bırakmak zorunda kaldı. Trafik nedeniyle çok şikayetçiyim okula derslerimize geç kalmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

“Arabaların altında kalmaktan son anda kurtuldum”

İşe gitmek için saatlerce trafikte kaldığını ifade eden Ferhat Dursun, “Trafik her gün giderek artıyor. Bugün daha fazlaydı. Dolmuş bizi yol ortasında bıraktı inen insin dedi. Yol ortasında indik karşıya geçmeye çalışırken arabaların altında kalmaktan son anda kurtuldum. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Karşıya geçmeye çalışıyoruz yaya geçidi bulunmuyor” ifadesini kullandı.

Ataköy ile Basın Ekspres İkitelli arasında 12 istasyondan oluşan metro, saatte 35 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. 2018 yılında bitirilmesi planlanan yer altı ve istasyon çalışmaları 3 yılı aşkın süre aksadı, İmamoğlu yönetiminin yaptığı açıklamalarda 2021 yılı sonunda bitirileceği bildirildi.