İstanbul’da trafiği kilitleyenler, kar lastiksiz yola çıkan ticari araçlar oldu

Beklenen yoğun kar 11 Mart Cuma günü sabah İstanbul’un bütün ilçelerine geldi. Okulların ve resmi dairelerin tatil olması sebebiyle şehirde büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak ara sokaklar ve E5’de trafiğin kilitlenmesine sebep olan lastiği yetersiz sürücüler hayatı sekteye uğrattı.

Valilik kontrolleri arttırmalı

İstanbul’da ticari araçlar için 1 Aralık’ta başlatılan kar lastiği takma mecburiyetine, özellikle servis araçlarının uymadıkları gözlendi. E5 ana güzergahta ve ara sokaklarda rampalarda kalan araçların, lastikleri yetersiz ve kart tipi olmayan servis araçları olduğu gözlendi.

İstanbul Valiliğinin İstanbul’da 1 Aralık’ta yürürlüğe aldığı ticari araçlara kar lastiği takılmasına kararına birçok sürücünün aldırış etmediği tespit edildi. Valiliğin kararının arkasında durularak trafik ekiplerinin Aralık ayı boyunca kar lastiği denetlemesi yapmasını tavsiye eden vatandaşlar, kontrollerin Ocak ve Şubat aylarında da periyodik olarak yürütülmesini istedi.

Sürücüler, Çarşamba günü alınan tatil kararlarına rağmen yollarda yaşanan trafik sıkıntısının, lastik denetimi olmadığı için araçlarında dört mevsim lastik ile seyreden ticari araçlardan kaynaklandığını belirttiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana güzergahları düzenli bir şekilde gece boyunca tuzlayınca sabah trafiğinde sıkıntı olmadı. Ancak Avcılar’dan Küçükçekmece istikametine Florya rampasında bazı servis araçlarının lastik yetersizliğinden dolayı yolda patinaj yaparak güçlükle yol alabilmesi, ana akım trafiğin Avcılar Beylikdüzü’ne kadar birikmesine sebep oldu. Diğer taraftan Beylikdüzü, Bakırköy gibi büyük ilçelerde mahalle aralarındaki ana caddelerde de ilçe belediyelerinin tuzlama çalışmalarında yetersiz kalması araçların güçlükle yol almasına sebep oldu.