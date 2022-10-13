İstanbul’da Trabzon Günleri başladı

Trabzon Dernekleri Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen “Trabzon Günleri”, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı.

Trabzon kültürü İstanbul’a taşınmaya başladı. Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen “Trabzon Günleri” Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı. 16 Ekim’e kadar sürecek olan etkinlikte ana olan çeşit çeşit hamsi yemeği, mısır ekmeği, kuymak, kara lahana çorbası, fındık, tereyağı, Hamsiköy sütlacı, Akçabat köftesiyle Trabzon’un birbirinden lezzetli yemekleri; ziyaretçilere lezzet şöleni yaşattı.

Trabzon Günleri’yle ilgili konuşan Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, “Yıllardır bu işi yapan en eski kurumlardan bir tanesi olarak bu yıl da 13’üncüsünü düzenliyoruz. Biz İstanbul’da her yılda 2 etkinlik yapan kurumuz. Tabii ki çok heyecanlıyız, çok emek verdik. Dolayısıyla 13-16 Ekim tarihleri için görmüş olduğunuz stantlarımız hazırlandı. Büyük bir heyecanla İstanbul halkını bekliyor. Yıllardır İstanbul halkının bize büyük bir teveccühü var” dedi.

Bursa’daki kuymak yarışmasında birinci olduğunu ifade eden Emriyle Demir, ”Benim kuymağımın özelliği; malzemesi çok iyi. Yağının, peynirinin, mısır ununun çok güzel olması lazım. En önemlisi peynir. Bir de yetenek lazım. Bunu herkes yapıyor ama herkes aynı tadı veremiyor. Yarışma birincisiyim. Bursa’da 120 kişinin arasından birinci oldum. Peynir ne kadar güzel olursa kuymak o kadar çok uzar” ifadelerini kullandı.

Meşhur Akçaabat köftesinin özelliklerini anlatan Bülent Yozgatlı, “Yaylalarda yetişen dana etinden yapıyoruz. İçine biraz da Vakfıkebir ekmeğinden de biraz katıyoruz. Özellikle sarımsaklı olması daha güzel. İnsanlara kilo aldırmaz, şişirmez, yiyebildiğin kadar yiyebilirsin. İnsanın midesine rahatlık verir. Diğer köfteler gibi değildir, genelde et yersiniz” şeklinde konuştu.

Sivaslı olan Hanife Kızgın ise, “Valla biz Malatya ve Sivas Günleri’ne de geldik. Doğal, organik ve memleketten gelen ürünleri almak istiyoruz. Trabzon’un ekmeği, tereyağı ve özellikle süt ürünleri çok güzel. Özellikle memleketten gelince daha güzel oluyor” dedi.