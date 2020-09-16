İstanbul’da toplu taşımada tıka basa yoğunluk
İSTANBUL’DA SABAH SAATLERİNDE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU. KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YASAK OLMASINA RAĞMEN METROBÜSTE VATANDAŞLARIN TIKA BASA YOLCULUK YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER BU KADARINA DA PES DEDİRTTİ.
İstanbul’da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.
İstanbul’da sabah erken saatlerde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ metrobüs durağında vatandaşların sosyal mesafesiz şekilde metrobüs beklediği o anlar kameralara yansıdı. Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen korona virüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o anlar dikkat çekti. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yasak olduğu belirtilmesine rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler ise bu kadarına da pes dedirtti.
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