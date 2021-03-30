banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Bu simge ne anlama geliyor?
Bu simge ne anlama geliyor?
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
YouTube'un video kalitesi düşecek
YouTube'un video kalitesi düşecek

İstanbul’da toplu taşımada pes dedirten yoğunluk

İstanbul’da en yüksek korona virüs vaka sayısının açıklandığı ve kısıtlamaların yeniden geldiği gün toplu taşımada yaşanan görüntüler, "bu kadarına da pes" dedirtti.

Genel 30.03.2021, 10:07
3
İstanbul’da toplu taşımada pes dedirten yoğunluk

İstanbul’da en yüksek korona virüs vaka sayısının açıklandığı ve kısıtlamaların yeniden geldiği gün toplu taşımada yaşanan görüntüler, "bu kadarına da pes" dedirtti.

İstanbul’da kademeli normalleşme sürecinden sonra en yüksek vakası dün akşam açıklandı ve kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kısıtlamalar duyuruldu. Tam da bu saatler de İstanbul’da iş çıkışında eve gitmeye çalışan vatandaşların yaşadığı yoğunluk ve toplu taşıma araçlarındaki görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

İstanbul’da toplu taşımanın en önemli parçalarından biri olan metrobüslerde iş çıkış saatinde yoğunluk yaşandı. Duraklarının giriş çıkışlarında kalabalık dikkat çekerken, metrobüslere binmek isteyen İstanbullular da adeta birbirleriyle yarıştı. Zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle metrobüs araçlarının kapılarını kapatmakta zorluk çektiği görüldü. Metrobüs araçlarının içinin ise tıka basa dolu olduğu görüldü.

Mahmutbey Caddesinde çekilen görüntüde bir otobüs içerisinde vatandaşların tıklım tıklım olan otobüste seyahat etmeleri kameralara yansıdı. Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi üzerinde bulunan minibüslerde de tıka basa dolu minibüslerin seyrettiği görüldü.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur