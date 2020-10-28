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İstanbul’da toplu taşımada korona virüs denetimi

İSTANBUL’DA KORONA VİRÜS VAKA SAYISININ ARTIŞIYLA BİRLİKTE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI.

Genel 28.10.2020, 09:20
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İstanbul’da toplu taşımada korona virüs denetimi

İstanbul’da korona virüs vak’a sayısının artışıyla birlikte toplu taşıma araçlarında denetim sıklaştırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü toplu taşıma araçlarını korona virüs önlemleri kapsamında denetledi. Avrupa ve Anadolu yakasında en işlek caddelere uygulama noktaları kuruldu. Polis ekipleri toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sınırlaması ve dezenfektan bulundurulmasıyla ilgili kontrolleri gerçekleştirdi. Kurallara uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

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