İstanbul’da tedavileri süren madencilerin yakınları patlamada hayatını kaybeden madenciler için Kuran-ı Kerim okudu

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren 6 yaralı madencinin yakınları, Bartın’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madenciler için Kuran-ı Kerim okudu.

Bartın’da meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden 41 madenci için Kuran-ı Kerim okundu. Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada 6 yaralı İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. Tedavileri süren hastaların yakınları dün akşam saatlerinde patlamada hayatını kaybeden 41 madenci için Kuran-ı Kerim, Fatiha Süresi ve Yasin-i Şerif okudular. Yaralıların yakınları maden kazasında hayatını kaybeden madencilere, Allah’tan rahmet dileyerek dualar etti.