İstanbul’da tedavi gören depremzedelerden 8 bin 618’i taburcu edildi

İstanbul Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen ve hastanelerde tedavi altına alınan 9 bin 875 vatandaştan 8 bin 618’inin taburcu edildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “19.30 itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastadan 8 bin 618’i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah’tan acil şifa diliyorum" ifadeleri yer aldı.