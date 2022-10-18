İstanbul’da tedavi edilen maden işçilerinden 2’si normal odaya alınacak

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden 6 maden işçisi ile ilgili hastane ziyareti sonrasında açıklama yapan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Ertan Kaya, “Tedavisi devam eden 2 işçi normal odaya alınacak, durumları iyiye gidiyor" dedi.

Tedavisi devam eden işçilerin yakınlarına ziyaretler sıklıkla devam ediyor. Sabah saatlerinde hastaneye gelen Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Ertan Kaya, işçilerin durumu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, “41 şehidimiz var. Devamında da 6 arkadaşımızın da buradan sağ salim çıkması nasip olacaktır inşallah. Ülkemiz ve milletimizin her zaman çalışanları ve üretenleri olduk bu çalışmalarda kötü kazalar geçiriyoruz. Biz bu duygular içerisinde takip ettiğimiz ve takip edeceğimiz noktaların da yeri ve zamanı geldiğinde takipçisi olmaya her zaman devam edeceğiz. Ben bu duygular ile şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum hastanede yatan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Amasra’nın, Bartın’ın, Zonguldak’ın başı sağ olsun diyorum. Sağlık durumları ile ilgili konuşmak gerekirse 6 arkadaşımızdan 2 arkadaşımız İbrahim Çeliktaş normal odaya alınacak. Remzi Taşkömür arkadaşımız da servise çıkartılacak ondan da haber bekliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın da süreci devam ediyor, aldığımız bilgilere göre onların süreci uzun olacak ama beklemede olacağız” dedi.