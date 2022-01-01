İstanbul’da taksimetre güncelleme kuyruğu

İstanbul’da yeni yıl zammı nedeniyle taksimetrelerini güncelletmek zorunda olan taksiciler Bağcılar’daki servisin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerlenme oranı olan yüzde 36’lık zam talep edilmiş, zam teklifi UKOME’de kabul edilmişti. Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle İstanbul’da taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksiciler, yeni yılın ilk gününde Bağcılar’daki servisin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

"Bu sistemin böyle yürümemesi lazım"

Tanju Tonka, "Bu kuyruk İBB’nin her sene bize yaptığı rezillik kuyruğu. Bir kez bizim adımız çıkmış zaten. Taksimetre güncellemesi yaptırmak için bekliyoruz. Hala da fiyat güncellemesi olmamış bekliyoruz. Bir dünya araba var burada. Bunun çözümünü kim yapacak. Belediye bizi buraya salıyor kendi çözümüzü kendiniz yapın diyor" diye konuştu.

Metin İnci, "Sabah 6’da geldik. Saat 12’den önce başlamamışız. Bu sistem böyle yürümemesi lazım. Bizi mağdur ediyorlar. Bari sistemi ona göre ayarlasalardı" dedi.

Enes Yaşar, "Her sene bu şekilde buralara gelip bu soğukta bekliyoruz. Taksimetremize ayar yaptırıyoruz. Bunun daha organizasyonlu bir şekilde yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.