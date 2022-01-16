İstanbul’da taksicilerin seçim heyecanı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), olağan genel kurulu düzenledi. Yeni yönetimin seçileceği kongrede 5 aday yarışıyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), Haliç Kongre Merkezi’nde olağan genel kurulu düzenledi. Yeni yönetimin seçileceği kongrede toplam 5 aday yarışıyor. Mevcut başkan Eyüp Aksu ile önceki başkan Yahya Uğur da adaylar arasında yer alıyor.

"Yüzde 100 başkan olacağımızı ve alkışlarla buradan uğurlanacağımızı düşünüyorum"

Aday olan Zeynep Kılıç, “20 senedir bu sektörün içerisindeyim, sahalardan geldik. Odada son 3 dönem görev yaptım. Şimdi de adaylığımızı açıkladık. Ben yüzde 100 başkan olacağımızı ve alkışlarla buradan uğurlanacağımızı düşünüyorum. Taksicilerin yok olan irtibatını tekrar kazanmak ve taksiciler ile halkımızı barıştırmak istiyorum” dedi.

“Başkanın deyimi ile ‘babamız taksici’ demeye utanır hale gelmişler”

Seçim öncesi görüşlerini aktaran Yaşar Arabul ise, “Genel kurulun tüm taksi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kazanan biz oluruz çünkü taksiciliğin ciddi bir temsil etme sorunu var. Temsil edilemeyen bir meslek grubu olduk. Hızla itibar kaybettik. Başkanın deyimi ile ‘babamız taksici’ demeye utanır hale gelmişler. Burada başkanın kendini sorgulaması lazım. Tansiyonu düşürüp önce İstanbul halkı ile sonra diğer kurumlarla taksiciliği tekrar barıştırıp, o itibarlı günlerimizi tekrar kazanacağız” diye konuştu.

“Farklı grupların algı çalışması hiçbir sıkıntı yok”

Görevini elinden geldiğince hakkı ile yaptığını belirten Eyüp Aksu ise, “4 yıl görev yaptık karnemizi esnafımızın önüne koyacağız, takdir esnafımızın. Farklı grupların algı çalışması hiçbir sıkıntı yok. Mesleğimiz kurumsal anlamda 4 yıl temsil edildi. Bundan sonra da edilecek inşallah” ifadelerini kullandı.

“Birkaç kendini bilmez yüzünden taksi camiası karalanıyor”

Eski başkan Yahya Uğur da, "Ben bir önceki dönemde başkandım bu dönemde tekrar aday oldum. Malum taksiciler medyada linç ediliyor. Birkaç kendini bilmez yüzünden taksi camiası karalanıyor. Taksicilerin ben bunu hakkettiğini düşünmüyorum. Bizim yönetimimizde de koyduğumuz hedef beyefendi taksicilik anlayışıydı. Bizim esnafımız helali haramı bilen, gerçekten namusu ile para kazanmak isteyen gün kazanıp, gün harcayan esnaf, holding veya şirket değil ve buna yönetimin yaptığı ciddi hataların olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.