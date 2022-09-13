İstanbul’da suya yüzde 40,38’lik zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası’nda İSKİ 3’üncü Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurul sonucu İstanbul’da suya yüzde 40,38 oranında zam yapılırken, Konut 1’inci Kademe Su Kullanım Bedeli 8,33 liradan 11,69 liraya yükseldi.

Fatih Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Binası Meclis Toplantı Salonu’nda İSKİ 3’üncü Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. İBB Meclisi’nde, İSKİ’nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi oy birliği ile kabul edilerek, suya tüm kademelerde yüzde 40,38 zam yapıldı. Kurulda alınan karar neticesinde İstanbul’da Konut 1’inci Kademe Su Kullanım Bedeli 8,33 liradan 11,69 liraya yükseldi.

İSKİ 3’üncü Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan kararlara göre İstanbul’da tüm kademelerde yeni su kullanım bedelleri şöyle oldu:

-Konut 1. Kademe

(Konut başına 0-15 m3/ay a kadar kullanım) 11,69 TL

-Konut 2. Kademe

(Konut başına 16 m3/ay ve üzeri) 17,56 TL

-5216 Ve 6360 Sayılı Kanunlarla Mahalle Olan Yerlerde Konut Tarifesi 2,92 TL

-Ortak Sayaç Konut / Konut İnşaatı Şantiyesi 17,56 TL

-İş Yeri 31,44 TL

-5216 Ve 6360 Sayılı Kanunlarla Mahalle Olan Yerlerde İşyeri Tarifesi 2,92 TL

-Ortak Sayaç İşyeri / İşyeri İnşaatı Şantiyesi 32,63 TL

-Özel Grup 11,69 TL

-İş Yeri Ham Su 9,63 TL

-Toptan Hamsu 3,04 TL

-Geri Dönüşüm Suyu 1,06 TL

Ayrıca kurulda alınan karara göre her ay tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküplük kısmı “İnsani Su Hakkı” uygulaması dikkate alındığında 7 lira 22 kuruş olan su birim fiyatı 10 lira 13 kuruş olacak uygulanacağı belirtildi.