İstanbul’da sürücüler buz pistine dönen caddede kaydı

İstanbul Bayrampaşa’da etkili olan kar yağışının ardından sürücüler buz pistine dönen caddede ilerlemekte güçlük çekti. Beyaza bürünen Esenler ve Bayrampaşa’da esnaf dükkanlarının önüne temizleyerek güne başladı.

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde bastıran kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Esenler ve Bayrampaşa’da yollar karla kaplandı. Bayrampaşa’da buz pistine dönen caddede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Zor anlar yaşayan sürücüler, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaydı. Bazı vatandaşların da yürürken güçlük çektiği ve düştükleri görüldü.