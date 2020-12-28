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İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Gece saatlerinde trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürürken kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımda hareketlilik başladı.
Genel 28.12.2020, 06:30
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İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Gece saatlerinde trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürürken kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımda hareketlilik başladı.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda gece trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini gerçekleştirirken sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı.
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