Son Dakika
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Gece saatlerinde trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürürken kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımda hareketlilik başladı.
Genel 17.12.2020, 05:05
4
İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Gece saatlerinde trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürürken kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımda hareketlilik başladı.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda gece trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini gerçekleştirirken sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. İstanbulspor
|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü