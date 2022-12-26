İstanbul’da sis bulutlarının kapladığı ilçe havadan görüntülendi

Arnavutköy’de sabahın ilk ışıkları ile birlikte etkili olan sis adeta ilçenin üstünü kapladı. Sis bulutları havadan görüntülendi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeni ile Arnavutköy adeta kayboldu. Yoğun sisin masalsı görüntüler oluştu. Kartpostallık görüntü havadan görüntülendi. Görüntülerde bazı evlerin sis nedeni ile gözükmediği görüldü.