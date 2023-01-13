İstanbul’da sis bulutlarının arasında kalan Tv kulesi, kartpostallık manzaralar oluşturdu

İstanbul’da sis etkili olmaya devam ediyor. Büyükçekmece’de bulunan ve atıl durumdaki Enden Tv Kulesi, sis bulutlarının içinde kaybolduğu anlar havadan görüntülenirken kulenin sis içerisindeki görüntüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerden zaman zaman eşsiz görüntüler oluşmasına da neden oluyor. Yoğun sis nedeniyle trafikte ilerleyen sürücüler zor anlar yaşarken sis bulutunun zaman zaman dağılması ile ilginç görüntüler kameralara yansıdı. Büyükçekmece’de yıllardır atıl olarak bekleyen Endem Tv Kulesi ise sis bulutlarının arasında zaman zaman kayboldu. Kulenin bulutların üzerinde duruyor gibi gözüktüğü anlar ise havadan görüntülendi. Sis bulutlarının arasında kulenin bazen sadece tepe kısımlarının gözükmesi eşsiz görüntüler oluşmasına neden oldu.