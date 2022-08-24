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İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul’da bazı ilçelerde yağış öncesi gökyüzünde art ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Genel 24.08.2022, 22:47
İstanbul’da bazı ilçelerde yağış öncesi gökyüzünde art ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde zaman zaman etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesinde art ardına çakarak geceyi aydınlatan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.
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hafif yağmur
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