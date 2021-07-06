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İstanbul’da şiddetli yağış

İstanbul’da şiddetli yağış aralıklarla etkisini gösteriyor. Zaman zaman etkisini arttıran yağış nedeniyle yollara adeta göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Genel 06.07.2021, 14:56
İstanbul’da şiddetli yağış

İstanbul’da şiddetli yağış aralıklarla etkisini gösteriyor. Zaman zaman etkisini arttıran yağış nedeniyle yollara adeta göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa yakasında sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Aniden şiddetlenen yağışlarla yollarda Fatih ve Beşiktaş’ta yollarda su birikintileri oluştu. Aniden etkisini arttıran yağışlara hazırlıksız yakalan vatandaşlar kaçışırken yollarda trafik yoğunluğu oluştu.
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