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İstanbul’da sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi
İSTANBUL’DA SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR DENİZE GİREREK SERİNLEDİ
Genel 03.09.2020, 16:21
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İstanbul’da sıcak havadan bunalan çocuklar Karaköy’de denize girerek serinledi.
Hava sıcaklığının 32 dereceyi aştığı megakentte sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi. Son günlerde yurt genelinde etkili olan sıcaklar İstanbul’da da hissedilir derecede arttı. Hava sıcaklığının 32 dereceyi aştığı kentte çocuklar serinlemek için denize akın etti. Kavurucu sıcakların etkili olduğu mega şehirde, nem oranının da yükselmesiyle çocuklar Karaköy’de tarihi yarım ada manzarasıyla denize girerek serinledi.
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