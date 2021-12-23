İstanbul’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e çıktı.

İstanbul’da sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. İstanbul Valiliğinden sahte alkol zehirlenmesine bağlı ölümlere ilişkin 17 Aralık’ta yapılan açıklamada, 22 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği duyurulmuştu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34’e yükseldi.