banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

İstanbul’da sağanak yağmur bazı yolları göle çevirdi

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, bazı yollar adeta göle döndü. Suyla dolan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Genel 18.06.2021, 19:24
İstanbul’da sağanak yağmur bazı yolları göle çevirdi

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, bazı yollar adeta göle döndü. Suyla dolan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış, gün içerisinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle megakentin bazı cadde ve sokakları adeta göle döndü. Unkapanı Köprüsü girişi ve Kabataş Meclisi Mebusan Caddesi’nde oluşan su birikintileri nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493