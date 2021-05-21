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İstanbul’da sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 72’ye çıktı

İstanbul’da gündüz saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası, mesai saati bitimiyle birlikte mega kentin trafiği yüzde 72 seviyelerine ulaştı.

Genel 21.05.2021, 18:46
İstanbul’da sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 72’ye çıktı

İstanbul’da gündüz saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası, mesai saati bitimiyle birlikte mega kentin trafiği yüzde 72 seviyelerine ulaştı.

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış akşam saatlerine doğru etkisini kaybetti. Yağışın etkisini kaybetmesine rağmen trafik akışı gündüz saatlerindeki yağıştan olumsuz etkiledi. İş çıkış saati başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine kadar ulaştı.
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