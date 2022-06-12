İstanbul’da sağanak yağış etkisini artırıyor

İstanbul’da etkisini artırarak devam eden sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yolarda yer yer su birikintisi oluştuğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor. Sabah saatlerinde Küçükçekmece’de etkili olan yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazıları da saçak altlarında ve ağaç altlarına sığındı. Yolarda yer yer su birikintisi oluştuğu görüldü.