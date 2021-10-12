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İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul’da beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağışlı havaya hazırlıklı yakalananlar şemsiyeleriyle yoluna devam ederken, hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı.

Genel 12.10.2021, 21:38
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul’da beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağışlı havaya hazırlıklı yakalananlar şemsiyeleriyle yoluna devam ederken, hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Zaman zaman etkili olan yağışa hazırlıklı yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle yoluna devam ederken, hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Yağmur yağışı yer yer daha çok şiddetlenerek etkisini göstermeye devam ediyor.

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