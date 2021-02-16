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İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu
İstanbul’da sabah saatlerinde E-5 karayolunda trafik yoğunluğunun yüzde 50’lere ulaştığı görüldü.
Genel 16.02.2021, 09:15
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İstanbul’da sabah saatlerinde E-5 karayolunda trafik yoğunluğunun yüzde 50’lere ulaştığı görüldü.İstanbul’da sabah saatlerinde vatandaşlar işe gitmek için yollara düşünce trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Trafik yoğunluğunun yüzde 50’lere kadar ulaştığı görüldü. Öte yandan kar yağışının ara ara etkili olduğu gözlendi.