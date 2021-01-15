İstanbul’da sabah kar yağışı, öğle güneşli hava
İstanbul’da sabah saatlerindeki yoğun kar yağışı, saatler içinde yerini güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerine doğru güneşin kendini göstermesiyle kapalı havadan eser kalmazken, güneşli hava Topkapı Surlarından görüntülendi.
İstanbul’da sabah saatlerindeki yoğun kar yağışı, saatler içinde yerini güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerine doğru güneşin kendini göstermesiyle kapalı havadan eser kalmazken, güneşli hava Topkapı Surlarından görüntülendi.
Meteoroloji uzmanlarının haftalar önceden İstanbulluları kar yağışı konusunda uyarmıştı. Bugün sabah saatlerinden itibariyle kar yağışı etkili oldu. Mega Kent İstanbul’da yaşayan vatandaşlar güne kar yağışıyla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklarında hava sıcaklığının 4 dereceye kadar gerilediği görüldü. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı öğle saatlerine doğru yerini güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerine doğru değişen hava Topkapı’daki surlarının tepesinden görüntülenen güneşli hava kartpostallık görüntüler oluşturdu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
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|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
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|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
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|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12