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İstanbul’da riskli bulunan 93 okulda Pazartesi günü eğitim ve öğretim yapılamayacak. Riskli bulunan okullardaki öğrenciler taşımalı sistemde başka okullara kaydırılacak.
İstanbul’da riskli bulunan 93 okulda Pazartesi günü eğitim ve öğretim yapılamayacak. Riskli bulunan okullardaki öğrenciler taşımalı sistemde başka okullara kaydırılacak.
Genel 18.02.2023, 15:15
İstanbul’da riskli bulunan 93 okulda Pazartesi günü eğitim ve öğretim yapılamayacak. Riskli bulunan okullardaki öğrenciler taşımalı sistemde başka okullara kaydırılacak.