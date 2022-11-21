banner596

Son Dakika

İstanbul’da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı

İstanbul’da bir haftalık ara tatilin ardından okulların açılmasıyla il genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Genel 21.11.2022, 07:41
İstanbul’da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı

İstanbul’da bir haftalık ara tatilin ardından okulların açılmasıyla il genelinde trafik yoğunluğu arttı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı bir haftalık ara tatilin ardından tekrar başladı. Ara tatilin ardından taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı. E-5 Kara Yolu Halıcıoğlu’ndan çekilen görüntülerde trafik yer yer durma noktasına geldi.

Yorumlar (0)