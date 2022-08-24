İstanbul’da Okul servis ücretleri ve personel servisi ücret tarifesine yüzde 19,21 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Okul servis ücretleri ve personel servisi ücret tarifesi yüzde 19, 21 oranında artışı oy çokluğuyla kabul edilirken Galataport, Beyazıt, Sultanahmet arasında özel raylı sistem seferi düzenlenmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısı Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Okul servis ücretleri ve personel servisi ücret tarifesi teklifi yüzde 19, 21 oranında artışı oy çokluğuyla kabul edilirken Galataport, Beyazıt, Sultanahmet arasında özel raylı sistem seferi düzenlenmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi. İBB ve TURSAB arasında yapılan anlaşma çerçevesinde turistlere özel, Galataport - Beyazıt arasında sefer yapacak olan tramvay hattını sadece turistler kullanabilecek. TURSAB ve İBB arasında yapılan anlaşma çerçevesinde özel tramvay seferini kullanan turistlerin ücretini TURSAB toplu olarak ödeyecek. Turistlerden herhangi bir ücret alınmayacak. Alınan karar çerçevesinde, 0-1 km’nin ücreti 554 TL’den 660 TL’ye çıkarken, yıllık ücret ise 5 bin 808 TL oldu.

Diğer tarifeler ise "1-3 km aylık 725 TL, yıllık 6 bin 380 TL, 3-5 km aylık 784 TL, yıllık 6 bin 899 TL, 5-7 km 817 TL, aylık 7 bin 90 TL, 7-9 km aylık 861 TL yıllık 7 bin 577, 9-11 km aylık 997 TL, 8 bin 774 TL, 11-13 km aylık bin 148 TL, yıllık 10 bin 102 TL, 13-15 km aylık bin 206 TL, yıllık 10 bin 613 TL, 15-17 km aylık bin 301 TL, yıllık 11 bin 449 TL, 17-19 km aylık bin 376 TL, yıllık 12 bin 109 TL, 19-21 km aylık bin 465 TL, yıllık 12 bin 892 TL, 21-23 km aylık bin 526 TL, yıllık 13 bin 429 TL, 23-25 km aylık bin 585 TL, yıllık 13 bin 948 TL" şeklinde oldu. Toplantıda ayrıca özel halk otobüslerinin 0-7 yaş olan araç kullanım süresinin uzatılarak, 0-9 olarak kullanılmasına karar verildi.

Deniz Taksi ücretleri yeniden belirlendi

Toplantıda, Aralık 2021’de hizmete başlayan İBB Deniz Taksi hizmetlerinde de ücret artışı yapıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen kararla; 100 TL olan açılış ücreti 210 TL, 75 TL olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 160 TL, 60 TL olan 5-8 mil arası taşıma ücreti ise 125 TL oldu.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Deniz Taksilerin tanıtım fiyatıyla hizmete başladığını belirterek, son 8 ayda yaşanan yakıt, enflasyon ve ücretlere gelen zammın ücret düzenlemesini zorunlu hale getirdiğini söyledi.