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İstanbul’da metrelerce yükseklikte cam zemin üzerinde adrenalin dolu yürüyüş

İstanbul’da 200 metre yükseklikte cam zeminde yürüme deneyimi sunan seyir terası açıldı. Teras, 360 derece İstanbul manzarası ile görsel şölen sunarken, ziyaretçilere ise keyif dolu anlar yaşatıyor.

Genel 19.02.2022, 11:37
İstanbul’da metrelerce yükseklikte cam zemin üzerinde adrenalin dolu yürüyüş

İstanbul’da 200 metre yükseklikte cam zeminde yürüme deneyimi sunan seyir terası açıldı. Teras, 360 derece İstanbul manzarası ile görsel şölen sunarken, ziyaretçilere ise keyif dolu anlar yaşatıyor.

İstanbul’da 200 metre yükseklikte cam zeminde yürüme deneyimi sunan seyir terası açıldı. Teras, 360 derece İstanbul manzarası ile görsel şölen sunuyor. Cam zeminde bazı ziyaretçiler ilk adımı atmakta zorlanırken bazıları ise yere bakmadan yürüyor. Havada yürüyormuş hissi veren zeminde İstanbul’un birçok noktası da görünüyor. Özellikle İstanbul’un köprüleri, Çamlıca Kulesi, Tarihi Yarımada ve Adalar manzarası, akşam saatlerinde şehrin ışıklarıyla birleşiyor. Ortaya büyüleyici bir manzara çıkarken, cam teras İstanbul manzarasını 360 derecelik kesintisiz bir açıyla izleme şansı sunuyor. Teras, yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Anadolu yakasında bulunan bir AVM’nin en üst katında yer alan teras, 3 metre derinliği, 27 metre uzunluğu ve 200 metre yüksekliği ile Avrupa’nın en uzun cam balkonlarından biri olma özelliği taşıyor.

“360 derece İstanbul manzaramız var”

Seyir terası hakkın bilgi veren Entertainment Eğlence Genel Müdürü Gülnur İnkaya, “Mekanımız yaklaşık üç hafta önce açıldı. İki ayrı kattan oluşuyor. Şu anda yerden 200 metre yükseklikte duruyoruz ama deniz seviyesinden 300 metre yükseklikteyiz. En önemli özelliğimiz ise cam terasımız. Avrupa’da tek başka örneği yok. Dünyada da sayılı yerlerde mevcut. 27 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde bir cam teras burası. Yükseklik korkusu olanlar için oldukça adrenalin yüklü bir mekan. Cam terasın üzerinde dans deneyimleyen ziyaretçilerimizde oluyor. Her iki katımızda da 360 derece İstanbul manzaramız var. Çamlıca, Adalar, Finanskent, tarihi yarımada, boğaz köprülerine hakim bir manzaraya sahip” şeklinde konuştu.

“İstanbul’un bir ikonu haline getirmek istiyoruz”

Cam terasın ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi gördüğünü vurgulayan İnkaya, “Buranın yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için gelinmesi gereken yer olmasını istiyoruz. İstanbul’un bir ikonu haline getirmek istiyoruz. Korkan çok oluyor, ayrıca adım atmakta zorlananlar oluyor. Sosyal medyaya paylaşımda bulunmak için buna katlanıyorlar” ifadelerini kullandı.

“İstanbul ayaklarımızın altında”

Cam teras üzerinde ilk defa yürüdüğünü ifade eden bir vatandaş, “Bu duyguyu tarif etmek zor. İstanbul ayaklarımızın altında. Herkese tavsiye ediyorum. İlk zamanda baş dönmesi yapıyor ama sonrasında alışılıyor" dedi.

Yükseklik korkusu olmasına rağmen cam teras üzerinde yürüdüklerini belirten bir diğer vatandaş, “Bir süre sonra insan alışıyor. Ben çok beğendim” dedi.

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