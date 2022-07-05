banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı

İstanbul’da maymun şaşkınlığı: Görenler gözlerine inanamadı

Bağcılar’da ağaçlarda gezen maymunu görenler şaşkına döndü. Maymun belediye ekipleri tarafından yakalandı.

Genel 05.07.2022, 15:33
İstanbul’da maymun şaşkınlığı: Görenler gözlerine inanamadı

Bağcılar’da ağaçlarda gezen maymunu görenler şaşkına döndü. Maymun belediye ekipleri tarafından yakalandı.

Bağcılar’da ağaçlarda bir maymun gezdiğini gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Maymunu yakalamaya çalışan vatandaşların çabası boşa çıkınca belediye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından maymunu uyuşturucu iğne ile bayıltarak yakaladı. Maymunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
29°
açık