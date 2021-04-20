İstanbul’da Mart ayında trafikteki araç sayısı 4 milyon 474 bin 536 çıktı

TÜİK verilerine göre, İstanbul’da Mart ayında 45.171 aracın daha trafiğe kaydı yapıldı. Bununla birlikte araç sayısı toplam 4 milyon 474 bin 536 ulaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜİK verilerini açıkladı. Sosyal medya hesabından ’Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ hashtagiyle İstanbul’daki verileri açıklayan Yerlikaya, “TÜİK verilerine göre, İstanbul’umuzda bu yıl mart ayında 45.171 aracın daha trafiğe kaydı yapıldı. Toplam araç sayımız 4.474.536 oldu. Araç sayılarımız artıyor ama unutmayalım #YayalarKırmızıÇizgimiz” ifadelerini kullandı.