İstanbul’da lodos nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal oldu

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle, bazı şehir hatları seferleri iptal oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal oldu.

İptal olan seferler şöyle:

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor.), Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring)