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İstanbul’da lodos etkili oluyor
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.
Genel 29.01.2021, 13:51
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İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar sahil şeridi boyunca etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.