İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul Beşiktaş sahilinde lodos etkili oluyor. Lodos nedeniyle sahile dalgaların şiddetle vurduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da lodos uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü. Şiddetli lodos Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Beşiktaş sahilinde yer yer dev dalgaların kıyıya vurduğu görüldü.