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İstanbul’da korsan kitap operasyonu
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KAĞITHANE’DE BULUNAN DEPO GÖRÜNÜMLÜ BİR ADRESE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA PİYASA DEĞERİ 250 BİN TL OLAN 42 BİN 170 ADET KORSAN KİTAP ELE GEÇİRİLDİ.
Genel 20.08.2020, 13:59
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kağıthane’de bulunan depo görünümlü bir adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 250 bin TL olan 42 bin 170 adet korsan kitap ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri “5846 Sayılı Kanuna Muhalefet” konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; Kâğıthane’de bulunan depo görünümlü bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 250 bin TL olan 42 bin 170 adet korsan kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şahıs hakkında “5846 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.
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