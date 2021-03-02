İstanbul’da köprüler yeşil renk ile aydınlatıldı

Yeşilay Haftası dolayısıyla Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renk ile aydınlatıldı. FSM Köprüsü’nde adeta görsel bir şölen oluştu.

İstanbul’un simgelerinden olan Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri akşam saatlerinden itibaren yeşil renk ile aydınlatıldı. 1-7 Mart Yeşilay Haftası ve Yeşilay’ın 101. yılı olması sebebi ile köprüler yeşille aydınlatıldı. FSM Köprüsü’nde adeta görsel bir şölen oluştu.