İstanbul’da köprüler KKTC bayrağının rengiyle aydınlatıldı

İstanbul’daki köprüler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünde bayrağının renkleri olan kırmızı beyazla aydınlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39’uncu kuruluş yıl dönümü için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, KKTC’nin bayrak renkleri olan kırmızı beyaz renklere büründü. Gün batımıyla başlayan köprülerdeki aydınlatma, sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek.