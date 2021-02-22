İstanbul’da kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçişlerde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Türkiye genelinde sabah saat 05.00’da sona eren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk iş gününün sabah saatlerinde İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı. Avrupa ve Anadolu Yakası’na geçişlerde sabahın ilk ışıklarında başlayan trafik yoğunluğu ilerleyen saatlerde etkili oldu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak belirlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.