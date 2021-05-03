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İstanbul’da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı.

Genel 03.05.2021, 07:38
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İstanbul’da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı.

İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. Gece boyunca trafik ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürürken yüzde 8’lerde seyreden trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinden görüntülendi.
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