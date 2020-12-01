İstanbul’da kısıtlama başladı: Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonunun tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama sonrası sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu gün boyu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 21.00 itibarı ile başladı. Bu kapsamda hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00’den pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar kesintisiz devam edecek. Öte yandan Anadolu Yakası’nda cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. İstanbul’un kalabalık meydanlarından, Üsküdar meydanı sessizliğe büründü. Gece ise kentin birçok noktasında polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettirdi.