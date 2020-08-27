İstanbul’da KGK Merkezi açılıyor

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu, Ankara’da yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı.

Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu, pandemi sürecinde ilk yüz yüze toplantısını Ankara’daki Genel Merkez binasında yaptı. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan toplantıya Genel Başkan Mehmet Ali Dim, Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt, Genel Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya, Genel Başkan Yardımcısı Kahraman Halisçelik, Genel Sekreter Lütfü Karakaş, Mali Başkan Adnan Yüce, Mali Başkan Yardımcısı Gürsel Eser, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Aydemir, Savaş Çokduygulu ve M. Duran Özkan’ın yanı sıra Yerel Medya Meclis Başkanı İsrafil Avcı katıldı. Yoğun gündemin olduğu toplantıda, çeşitli kurumlarla yapılacak ortak projeler, il ve dış temsilciliklerin mesleki ve sosyal faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Danışma Kurulunun oluşturulması için çalışma başlatılırken, KGK’nın 1’nci kuruluş yıl dönümü olan 14 Ekim etkinlikleri için de hazırlıklar yapılması kararlaştırıldı. Genel Başkan Mehmet Ali Dim, 24 Temmuz tarihinde yayınlanan Küresel Medya dergisinin ikinci sayısıyla ilgili bilgi verdi ve olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

İstanbul’a medya lokali

İstanbul Cihangir’de KGK üyelerinin ve özellikle uluslararası basın kuruluşlarının temsilcilerinin yararlanabileceği bir bina kiralanarak KGK ofisi ve medya lokali için iç düzenlemelerin devam ettiği bilgisini paylaşan Dim, bu binadan uluslararası kuruluşlara canlı yayın yapma olanağı da sağlanacağını açıkladı. Genel Başkan Mehmet Ali Dim, 79 ilin yanısıra, kısa sürede 35 ülkede temsilci atamasının da gerçekleştirildiğini ifade etti.