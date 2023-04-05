Son Dakika
İstanbul’da keçilerin çatıda koşturması görenleri gülümsetti
ARNAVUTKÖY’DE BİR ÇATIYA ÇIKAN 3 KEÇİNİN ETRAFA DOĞRU OYNARCASINA KOŞTURMACASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU. BİR SÜRE ÇATIDA KOŞTURAN KEÇİLER DAHA SONRA BESLENDİKLERİ ALANA GERİ DÖNDÜLER.
Genel 05.04.2023, 13:15
Arnavutköy’de bir çatıya çıkan 3 keçinin etrafa doğru oynarcasına koşturması renkli görüntüler oluşturdu. Bir süre çatıda koşturan keçiler daha sonra beslendikleri alana geri döndüler.
İstanbul Arnavutköy’de bir evin çatısına çıkan 3 keçi vatandaşların ilgi odağı oldu. Yoldan geçen araç sürücüleri ve yayalar keçilerin çatıda koşturmasını izledi. Birbirleri ile adeta oynarcasına çatı üzerinde koşturan keçiler görenleri gülümsetti. Bazı sürücülerin ise yoldan geçerken yavaşlayarak keçileri bir süre izlediği görüldü. Keçiler bir süre çatıda dolaştıktan sonra beslendikleri alana geri döndü.