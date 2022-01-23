İstanbul’da karın keyfini yine en çok çocuklar çıkardı.

Beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul’a giriş yaptı. Megakent kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Karın keyfini ise yine en çok çocuklar çıkardı.

“Daha çok yağsın, çok mutlu oluyorum”

Kağıthane’de karın keyfini arkadaşları hasta olduğu için tek başına çıkaran Efe Yücel, “Kardan adam yapıyorum, yuvarlak kafalı bir şey olacak. Tek başıma yapıyorum, arkadaşlarım şu anda hasta. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Bence çok güzel oldu, iyi oldu. Çocuklar şu an çok mutlu. Daha da çok yağsın, çünkü çok mutlu oluyorum” dedi.

“Kardan adama Fenerbahçe atkısı giydiririm”

Yapacağı kardan adama tuttuğu takımın atkısını asacağını söyleyen Kayra Şimşek ise, “Kardan adam yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım var ama onlar bu saatte ayakta olmazlar. Bizim dükkanımız var, onu açtık. Bu yüzden erkenden geldim. Uzun zamandır böyle bir kar görmemiştim. Kardan adamın büyük olmasını istiyorum. Fenerbahçeliyim, kardan adama Fenerbahçe forması değil ama atkısını giydiririm” diye konuştu.

Öte yandan, yoğun kar yağışının devam ettiği şehirde, belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.