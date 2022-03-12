Son Dakika
İstanbul’da kar yağışını fırsat bilen vatandaş kayak yaptı
İstanbul Sarıyer’de bir vatandaş kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayak yaptı. Yokuş aşağı kayan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Genel 12.03.2022, 22:12
İstanbul Sarıyer’de bir vatandaş kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayak yaptı. Yokuş aşağı kayan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Sarıyer’de bir vatandaş kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayak yaptı. Yokuş aşağı kayan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.