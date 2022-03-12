İstanbul’da kar yağışını fırsat bilen vatandaş kayak yaptı

İstanbul Sarıyer’de bir vatandaş kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayak yaptı. Yokuş aşağı kayan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sarıyer’de bir vatandaş kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayak yaptı. Yokuş aşağı kayan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.