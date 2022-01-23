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Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanan Eyüpspor - Bursaspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle 16. dakikada durdu.
İstanbul’da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı
İstanbul’da dün aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, bugün akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı.
Genel 23.01.2022, 18:33
İstanbul’da dün aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, bugün akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı.
İstanbul’da dün aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, bugün akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı.