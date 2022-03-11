İstanbul’da kar yağışı, vatandaşları toplu taşımaya yöneltti

İstanbul’da dünden bu yana etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi. Vatandaşların kendi araçları yerine toplu taşımayı tercih etmesi ise megakentteki trafiğin azalmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından dün itibariyle İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı, bugün de ara ara etkisini gösterdi. Yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, kendi araçlarını kullanmak yerine toplu taşıma araçlarına yöneldi. Yolda kalmak istemeyen vatandaşların toplu taşımayı tercih etmesiyle birlikte megakentin trafiğinde ise büyük oranda azalma yaşandı. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu mesai saati bitiminde bile megakentin trafiği yüzde 13 seviyelerine kadar geriledi. Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağında etkili olan kar yağışında vatandaşların yürümekte zaman zaman zorlandığı görüldü.