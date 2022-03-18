İstanbul’da kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gün içinde yeniden etkisi göstermeye başladı. Aralıkla devam eden yağışlarda ise vatandaşlar ev ve işlerine gitmekte zor anlar yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılarının ardından gece saatlerinde kar yağışı başladı. İstanbul’un birçok noktasında etkisini gösteren yağışlar gün içinde de aralıklarla devam etti. Kar yağışının en etkili olduğu noktaların başında gelen Esenyurt bölgesinde ise aniden bastıran kar yağışı evine ve işine giden vatandaşlara zor anlar yaşattı.